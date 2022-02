Adeptos da Roma deixam tarja para Mourinho: "Tu tens as chaves desta cidade"

Depois de Mourinho ter dito que ama as pessoas de Roma e vai lutar por elas, os adeptos responderam com uma tarja colocada no centro de treinos.

A união entre José Mourinho, o clube e os adeptos parece ser máxima, pese embora alguns resultados negativos registados recentemente. No sábado, depois do empate (2-2) na receção ao Hellas Verona, o treinador português fez uma publicação no Instagram em que se declarou aos romanos. "Eu amo este povo e vou lutar por ele", lia-se.

Em resposta, os adeptos giallorossi deixaram uma tarja em Trigoria, no centro de treinos do clube, para mostrarem apoio ao Special One. "A nossa fé, a tua mentalidade: tu tens as chaves desta cidade", escreveram.

A publicação em causa:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jose Mourinho (@josemourinho)