Adeptos da Roma dedicam tarjas a Mourinho: "Quem defende as nossas cores..."

Treinador português foi castigado com dois jogos de suspensão e os adeptos romanos estão do lado do Special One, mostrando tarjas de apoio no jogo frente ao Sassuolo.

A Roma recebe, na tarde deste domingo, o Sassuolo e, antes do apito inicial, surgiram nas bancadas várias tarjas de apoio a José Mourinho. O treinador dos giallorossi, recorde-se, foi suspenso por dois jogos depois de uma expulsão frente à Cremonese.

"Quem defende as cores da Roma é nosso aliado. Vamos, Mourinho", "11 Mourinhos em campo" e "Com Mourinho em defesa da Roma", podia ler-se nas bancadas do Estádio Olímpico.