Mourinho prometeu presente a adepto que sofreu ataque cardíaco no Roma-Spezia

Um adepto da Roma que assistia ao Roma-Spezia nas bancadas do Estádio Olímpico sofreu um ataque cardíaco. No final, Mourinho soube do que aconteceu e disse que quer oferecer um casaco ao fã giallorossi, de 23 anos.

Na noite de segunda-feira, no jogo entre a Roma e o Spezia - vitória dos romanos por 2-0 -, um adepto da equipa da casa sofreu um ataque cardíaco, quando assistia ao desafio nas bancadas do Estádio Olímpico. José Mourinho soube do incidente no final do encontro e prometeu dar um casaco ao fã, de 23 anos.

"Eu apenas dei conta desse incidente no final do jogo. Se me derem a morada dele, eu próprio envio-lhe o meu casaco. Assim, da próxima vez que vier ao nosso estádio com frio, pode trazer o casaco com ele", referiu o treinador português, citado pela imprensa italiana.