Ganha prémio com derrota do Tottenham e usa dinheiro para gozar com Mourinho

Fã do Manchester United público anúncio de página inteira num jornal londrino a visar o técnico português

Um adepto de futebol na Índia ganhou cerca de cinco mil libras (à volta de seis mil euros) graças à derrota do Tottenham frente ao Brighton, na 21.ª jornada da Premier League, aproveitando o prémio para gozar com o técnico português José Mourinho.

Sahil Arora, de 29 anos e adepto do Manchester United, utilizou o dinheiro para ter um anúncio de página inteira no Enfield Independent, um jornal local do norte de Londres, a visar o treinador luso.

"Estimado Mourinho. Este anúncio foi pago com as 5 mil libras que ganhei quando o Tottenham perdeu com o Brighton. Aqui tens o troféu especial para te agradecer. Pode ser o único que ganhes esta época", pode ler-se.