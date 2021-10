Abraham revela pergunta de Mourinho que o convenceu a deixar o Chelsea

Sem arrependimentos, Tammy afiançou que está a aprender muito com Mourinho na Roma.

O dinheiro não foi o único motivo que levou a que a Roma conseguisse contratar o avançado Tammy Abraham. Além de pagar 40 milhões de euros pela contratação do avançado inglês na janela de mercado de verão, a equipa italiana contou com outra ferramenta decisiva: a sagacidade de José Mourinho.

O treinador português, como confirmou o próprio jogador em entrevista ao The Times, foi essencial na tomada de decisão. E uma pergunta em especial fez toda a diferença.

"Atendi o telefone e ele [Mourinho] disse: 'queres ter sol ou ficar à chuva?' Eu ri-me. Ao início, não pensei muito no assunto, estava focado na Premier League. Em Londres, sentia-me em casa. Mas, por outro lado, tinha de abrir as asas e fazer uma escolha. Então, escolhi Itália", disse.

"Quando o José fala, tu ouves. Ele é uma boa pessoa e ajudou-me muito. Aprendi tanto taticamente nestes últimos tempos como em toda a minha vida. É muito bom", acrescentou o jogador, de 24 anos.

Tammy Abraham já soma dez jogos sob o comando de Mourinho na Roma. Marcou quatro golos e fez duas assistências. Garante estar em plena evolução com as orientações do novo treinador. "É preciso aprender com todos os treinadores e nesta altura estou a aprender muito. Estar em Roma é fantástico. Tinha o objetivo de ir e jogar o melhor possível, provar aquilo que realmente valho. Passei por alguns problemas no Chelsea na última época, não joguei muito, mas chegou o momento de voltar a mostrar-me", rematou.