"A Roma mudou José Mourinho, foi um casamento perfeito"

Ancelotti, treinador do Real Madrid e amigo de José Mourinho, considera que o projeto da Roma assenta na perfeição ao técnico português.

Carlo Ancelotti considera que José Mourinho e a Roma formaram um "casamento perfeito". O treinador do Real Madrid diz mesmo que o clube romano "mudou" o Special One.

"Eu conheço o José há muitos anos e acredito que a Roma o mudou. Foi um casamento perfeito para ele e para a Roma. O Mourinho é um dos grandes do futebol. E sei que ele não mudou no que toca à sua honestidade e inteligência, isso mantém-se", apontou o italiano no livro "Becoming Mourinho", da autoria de Ivan Zazzaroni.

O português cumpre a segunda temporada nos giallorossi. No ano passado venceu a Liga Conferência e, esta época, está em quarto lugar, a dois pontos do segundo e a sete da liderança.