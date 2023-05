A referência de Mourinho ao Manchester City que não passou em claro

Treinador da Roma recordou o investimento do clube que tem Pep Guardiola como treinador.

Depois de vencer a Conference League na época passada, Mourinho saboreia a chegada a mais uma final europeia, neste caso a Liga Europa. A imprensa internacional dá destaque a uma declarações do treinador português, nas quais lembrou o investimento feito em comparação com o Manchester City, de Pep Guardiola.

"As únicas equipas que não sofrem são as que têm planteis excecionais e jogadores no banco de 40, 50 ou 70 milhões de euros. No jogo do Manchester City [contra o Real Madrid, na segunda mão das meias-finais da Champions] entraram Álvarez, Foden e Mahrez... Nós perdemos quatro ou cinco titulares e sofremos. Investimos sete milhões no mercado e estamos na final, é extraordinário", afirmou.

Esta é, recorde-se, a sexta vez que Murinho se apura para uma final europeia ao longo da carreira.