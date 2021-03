A primeira reação de Mourinho à eliminação do Tottenham

Tottenham perdeu por 3-0 frente ao Dínamo de Zagreb e foi eliminado da Liga Europa.

O Tottenham caiu com estrondo na Liga Europa, ao perder por 3-0 no reduto do Dínamo de Zagreb na 2ª mão dos oitavos de final da prova, depois de ter vencido por 2-0 no primeiro encontro entre as duas equipas.

Após o apito final, José Mourinho não escondeu a desilusão e pediu desculpa aos adeptos dos "spurs".

"Encontramo-nos numa situação pela qual não quero entrar. Não me parece que deva ir por aí. Não quero dizer muito mais. Em nome da minha equipa, apesar de alguns dos meus jogadores não partilharem as minhas emoções, peço desculpa aos adeptos do Tottenham", disse Mourinho, prosseguindo com alfinetadas aos jogadores:

"Estou dececionado com a diferença de atitude entre uma equipa e a outra e lamento que a minha equipa tenha sido a equipa que não colocasse no jogo, não apenas o básico do futebol, mas o básico da vida, que é respeitar o nosso trabalho e dar tudo", acrescentou o técnico português.