Após ter vencido o Arsenal em dezembro de 2020, quando orientava o Tottenham, Mourinho deixou largos elogios na direção de Mikel Arteta, que levou o Arsenal à liderança isolada da Premier League nesta temporada.

O Arsenal, orientado por Mikel Arteta, tem feito furor na presente temporada. Líderes isolados da Premier League, os gunners somam oito pontos de vantagem sobre o segundo classificado Manchester City e, esta terça-feira, as redes sociais têm destacado antigos elogios de José Mourinho ao treinador espanhol.

Após ter vencido o Arsenal por 2-0 em dezembro de 2020, quando treinava o Tottenham, o técnico português mostrou-se impressionado com o projeto que Arteta estava a implementar no Arsenal, considerando tratar-se do homem certo para trazer o clube de volta ao topo do futebol inglês.

"Arteta vai ser criticado por causa da posição na tabela [14.º], mas são uma equipa muito boa. Deram-nos muitos problemas e vão ser uma ameaça quando ele implementar o seu plano, já lhe disse isso. Espero que lhe deem tempo e garanto aos adeptos que, com ele, o Arsenal vai voltar ao que era", disse o "Special One" na altura.