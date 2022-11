A mensagem de Abraham após as fortes críticas de Mourinho

Avançado inglês reconhece época abaixo do esperado.

Alvo de fortes críticas por parte de José Mourinho, que o acusou de não dar tudo em campo, o avançado Tammy Abraham deu implicitamente razão ao treinador português, ao afirmar nas redes sociais que os adeptos da Roma têm razões de sobra para não estarem satisfeitos.

"Este início não foi o conto de fadas que todos pretendíamos, mas a vida é feita de altos e baixos. Os adeptos e o clube mereciam mais e isso vamos dar-lhes após a paragem", afirmou o inglês, que tem estado uns furos abaixo do esperado, com apenas três golos em 15 jogos na Serie A desta época.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tammy Abraham (@tammyabraham)

"Sou antiquado, mas penso que quando te tornas um jogador profissional de futebol, no meio de um universo de milhões e milhões de crianças que sonham em sê-lo, não devias precisar do apoio de ninguém. Não é preciso uma fonte externa para servir de motivação. Tens de dar tudo em campo todos os dias, em todos os treinos e jogos. Podes jogar bem, mal ou cometer erros. Se jogares mal comigo, no máximo vou pensar que foste mau. Agora a atitude é outra coisa, é uma questão que reflete o mundo atual. Apoio psicológico? Corre, amigo! Entra em campo, entra em duelos individuais, comete erros, cria problemas. Há milhões de crianças que querem chegar até aqui, mas só algumas conseguem. Essas são privilegiadas. Uma fonte externa [de motivação] é um bónus que te dá algo mais, mas és um homem", afirmou Mourinho após o empate a um golo com o Torino.

Mourinho, recorde-se, direcionou a sua indignação também para Karsdorp, que acusou de ser pouco profissional. O lateral neerlandês já deixou inclusive a Itália e em janeiro vai ser emprestado a outro clube. Por esta atitude, Mourinho teve resposta, mas de Cassano, antigo jogador do clube: "O que fez é vergonhoso. O Karsdorp agora nem pode sair de casa para tomar o pequeno-almoço."