A magia da Taça tem destas coisas: eis o banco em que Mourinho se vai sentar

O Tottenham defronta no domingo o Marine, da oitava divisão do futebol inglês, num jogo da terceira ronda da Taça de Inglaterra. As modestas condições do estádio contrastam muito com aquilo que é habitual para os spurs.

O Tottenham vai defrontar no domingo o Marine FC, clube da oitava divisão do futebol inglês, na terceira ronda da Taça de Inglaterra. São sete escalões a separar os dois clubes e o jogo vai disputar-se em casa do clube da região de Crosby, Merseyside. O estádio é, naturalmente, muito modesto, tendo em conta as condições de que a formação londrina dispõe habitualmente [ver galeria acima].

Numa altura em que os estádios estão fechados ao público, o Marine decidiu vender bilhetes virtuais de forma a conseguir lucrar mais algum dinheiro. Os bilhetes estão à venda pelo valor de 10 e 20 libras e o clube informou que já vendeu mais de dez mil ingressos - equivalente a, aproximadamente, 138 mil euros.