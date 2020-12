A inesperada prenda de Natal de Mourinho para Reguilón: "Sei que vais estar sozinho..."

Lateral espanhol do Tottenham exalta a boa relação entre o técnico português e os jogadores.

A cumprir a primeira época ao serviço do Tottenham, Sergio Reguilón não demorou a afirmar-se como uma das principais peças da estratégia de José Mourinho na equipa londrina e, em entrevista ao As, a relação entre os jogadores dos "spurs" e o treinador português foi um dos temas centrais.

A certa altura, o lateral-esquerdo espanhol deu a conhecer o gesto do "Special One" no dia de Natal, que Reguilón passou sozinho na capital inglesa. Envolveu uma prenda... inesperada.

"Ele [Mourinho] sabia que eu ia estar sozinho no dia de Natal. Chegámos ao treino no dia 25, às 15h00, e, no meu lugar no balneário, estava uma caixa. Abro-a e vejo que era um leitão assado. Ele disse-me: 'Sei que estás sozinho no Natal e assim não tens de fazer o jantar. E jantas bem'. São detalhas que as pessoas não conhecem no dia a dia, mas, para um jogador que está sozinho, esta parte extra-futebol é muito importante", relatou Reguilón.