Mourinho e mais uma final: "O meu carisma não vai fazer diferença..."

Declarações de José Mourinho, antes do encontro com o Feyenoord, referente à final da Conference League

O que fará a diferença: "O meu carisma não vai fazer diferença e a experiência também não vai ajudar. Esperava que sim, mas sinto exatamente a mesma coisa que senti quando estava a preparar a primeira final na carreira. Tudo o que quero fazer é ler o jogo da melhor maneira e ajudar a equipa"

História de Mourinho e da alcunha: "A história do 'Special One' é uma história antiga. Foi quando eu estava no início [da minha carreira]. Quando se tem mais maturidade e estabilidade, pensamos mais nas pessoas e menos em nós próprios. É uma história antiga, não acredito em magia - quando se chega a uma final depois de uma temporada de trabalho, o trabalho está feito. É o momento da equipa, não o momento de um indivíduo"

A possibilidade de entrar para a história: "Se eu ganhar, serei o primeiro a ganhar todos os troféus europeus, mas isso só se eu ganhar"