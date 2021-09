No milésimo jogo como treinador de futebol, José Mourinho venceu (Roma-Sassuolo, 2-1) e o golo da vitória foi apontado já nos instantes finais da partida, por El Shaarawy. O treinador português festejou efusivamente, com uma correira que faz lembrar a de 2004, no Manchester United-FC Porto. [veja o tweet abaixo]