A alfinetada de Mourinho a Guardiola e Klopp: "Ninguém chorou por nossa causa"

Treinador português comentou as queixas dos dois técnicos rivais sobre o calendário apertado das equipas de topo do futebol inglês.

O elevado número de jogos em curto espaço de tempo das equipas da alta-roda do futebol europeu tem sido tema recorrente ao longo dos últimos meses, abordado com maior insistência por alguns treinadores, com Pep Guardiola (Manchester City) e Jurgen Klopp (Liverpool) à cabeça.

São vários os técnicos que já pediram uma revisão do calendário, uma vez que, no caso inglês, há algumas equipas que disputam três partidas no espaço de uma semana. Ora, neste âmbito, José Mourinho foi questionado sobre as queixas dos colegas de profissão e, fiel ao seu estilo, não deixou de aproveitar para lançar algumas alfinetadas na direção dos rivais.

"Nós já jogámos quatro vezes numa semana e ninguém chorou por nossa causa ou prestou-nos apoio. Agora, quanto aos meus colegas, quando é que jogam todas estas vezes?", atirou o português, lembrando o arranque de temporada atribulado do Tottenham, que chegou mesmo a jogar oito vezes em 18 dias.

"O que é difícil de aceitar é que há quatro clubes [na Liga inglesa] que têm um jogo a menos do que os outros e ainda nem sequer sei quando é que vão jogar essas partidas. (...) Eu percebo a posição deles [de Guardiola e Klopp], mas a situação é tão difícil e frustrante para toda a gente que eu acho que temos de aceitar este tipo de coisas para o bem do futebol, para o bem da felicidade das pessoas e na perspetiva de que isto vai mudar as coisas para algo melhor. Temos de aceitar e adaptar-nos", vincou Mourinho, na antevisão do jogo de domingo entre os seus "spurs" e o rival Arsenal.