A alfinetada de José Mourinho a Klopp: "Ele faz o que quer"

Treinador do Liverpool garantiu que os jogadores da equipa principal não serão opção para o jogo desta terça-feira da Taça de Inglaterra, frente ao Shrewsbury.

Jurgen Klopp não vai marcar presença no banco do Liverpool no jogo desta terça-feira entre a equipa "red" e o Shrewsbury, referente aos 16 avos de final da Taça de Inglaterra.

No primeiro jogo entre as duas formações registou-se um empate a duas bolas, obrigando à repetição do encontro. Devido ao calendário apertado do futebol inglês, o treinador alemão garantiu que os jogadores do plantel principal não serão opção para a partida e que o leme da mesma será entregue a Neil Critchley, técnico dos sub-23 do Liverpool.

Não Perca FC Porto Afonso Sousa marca como nunca inspirado no "Sapo Surdo" O terceiro elemento da geração dos Sousa coloca os indicadores nos ouvidos sempre que marca. A teimosia de Afonso em seguir no FC Porto está a ser premiada e um novo contrato é tema para breve

José Mourinho mostrou estar atento à situação e, na véspera do embate entre Tottenham e Southampton, lançou alfinetadas na direção de Klopp

e do clube de Anfield.

"Klopp é Klopp, ele faz o que quer. Faz o que a direção [do Liverpool] quer que ele faça e faz o que as regras permitem e o que as regras não permitem. Ele faz o que quer", reiterou o treinador dos Spurs, que sublinhou a vontade de voltar a conquistar a Taça de Inglaterra, agora ao leme da nova equipa.