A acesa flash interview protagonizada por Mourinho e um jornalista norueguês: ora veja

Depois do empate na receção aos noruegueses do Bodo/Glimt, José Mourinho, treinador da Roma, protagonizou uma flash interview 'intensa'.

A flash interview que se seguiu ao empate da Roma (2-2) frente ao Bodo/Glimt, para a Conference League, foi 'acesa'. Tudo começou quando o jornalista, um antigo futebolista internacional norueguês, Jan Aage Fjortoft, perguntou a José Mourinho como explicava o resultado do jogo. O treinador disse que o árbitro é que tinha de explicar o resultado da partida, mas que os árbitros não eram chamados a falar.

Então, o repórter perguntou quais tinham sido as más decisões da equipa de arbitragem, na opinião do Special One, que ficou surpreendido com a pergunta. "Viu o jogo?, perguntou. Jan Aage Fjortoft disse que sim, que tinha visto, mas queria o ponto de vista do técnico da Roma. "Mas diga você", retorquiu Mourinho.

O jornalista perguntou depois se ficaram penáltis por assinalar e o português voltou a dizer ao norueguês para dizer o que viu. "Não viu os lances do ecrã depois do jogo?", questionou. Seguiu-se nova pergunta sobre se o árbitro tirou, portanto, o triunfo aos giallorossi, à qual Mourinho anuiu.

Mas o melhor é mesmo ver em vídeo: