Mourinho recorda derrota pesada na Noruega: "Enganei-me, todos cometemos erros"

Declarações de José Mourinho, treinador da Roma, esta quarta-feira, na conferência de antevisão ao jogo com o Bodo/Glimt, válido para a quarta jornada da Conference League.

Receção ao Bodo: "Queremos vencer para sermos o primeiro do grupo, mas não podemos dizer que é um jogo decisivo."

Equipa ofensiva: "Amanhã queremos ganhar. Obviamente, não vão defrontar a mesma equipa que vimos na Noruega [derrota por 6-1]. Disse antes do jogo que tinhae muito medo, tinha medo do relvado, do frio, das lesões, do cansaço e não tinha medo da derrota. Enganei-me, todos cometemos erros. Não vamos jogar com a mesma equipa."

Abraham e sua adaptação: "O problema somos sempre nós [a equipa toda], não é individual. O Abraham vem de uma cultura futebolística diferente, uma cultura de árbitro diferente, até uma cultura social diferente. Acho que nunca é fácil, mas ele começou bem, criou um impacto positivo com o ambiente e agora vive um momento não tão especial, mas é um grande jogador e temos fé nele, vai jogar melhor e marcar. Temos total confiança."

Zaniolo: "Depois de dois anos de lesões não é fácil. Contra a Juventus, ele sentiu um pouco de medo, é normal. Só o tempo pode ajudar-nos a esquecer. Para mim, ele está bem fisicamente, é muito forte, mas precisa melhorar um pouco do ponto de vista tático. Quando perdes dois anos, entre aspas, da tua carreira, tens muito que aprender. O Zaniolo é um profissional que trabalha, estou satisfeito."

O nível do futebol italiano e imagem no exterior: "Na Serie A jogamos muito bem, as equipas têm qualidade, os jogadores e treinadores têm qualidade e também são treinadores de diferentes gerações que se preocupam não só com o resultado, mas também com o estilo de jogo. Nesse sentido, os treinadores estão satisfeitos por estar aqui."