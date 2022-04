"José Mourinho incutiu em todos nós a arte de nunca desistir"

Mourinho com Zaniolo

Atacante da Roma considera o treinador português "um dos melhores do mundo" e diz que está na hora do clube conquistar um troféu, apontando à Conference League

A três dias do jogo da primeira mão das meias-finais da Conference League, em Leicester, Zaniolo, jogador da Roma assumiu a importância de conquistar esta prova por entre elogios ao treinador José Mourinho.

Em declarações ao site da UEFA, o médio internacional italiano assumiu: "Mourinho incutiu em todos nós a arte de nunca desistir. O Leicester é forte, mas somos a Roma. Os adeptos esperam por um troféu há 14 anos, é demasiado tempo e é hora de dar-lhes um", reforçando a sua opinião sobre o técnico português: "Mourinho é um dos melhores treinadores do mundo e espero vencer com ele."

Zaniolo, que a dada altura parecia ter entrado em choque com Mourinho, descreveu ainda o bom trabalho do técnico luso assumindo: "Desde o primeiro dia que nos encontrámos em Trigoria [centro de treinos dos giallorossi] que trabalhamos para alcançar algo de importante esta época. Com um treinador que nos uniu e que sabe vencer penso que temos mais possibilidades."

Formado na Roma, Zaniolo, 22 anos, é um dos jogadores preferidos dos tifosi e o jogador não esconde essa relação especial. "O meu relacionamento com os adeptos foi sempre perfeito e especial. Estiveram sempre ao meu lado, mesmo nos momentos maus das lesões. Talvez tenha recebido ainda mais carinho então do que nos jogos. Só lhes posso agradecer. Estarão sempre no meu coração", comentou, afastando, para já, o cenário de uma eventual transferência: "O mercado, por enquanto, pode esperar."