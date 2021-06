Um destaque na Seleção para lá de Ronaldo: "Mandou no meio-campo"

Renato Sanches, médio da Seleção Nacional, alvo de rasgados elogios após o Portugal-França (2-2).

Cristiano Ronaldo foi quem mais brilhou na Seleção portuguesa no empate (2-2) de quarta-feira com França, que garantiu a passagem lusa aos oitavos de final do Euro'2020, mas houve outros nomes das Quinas que justificaram especial destaque.

Rui Patrício, com uma espantosa dupla intervenção na segunda parte, foi um desses jogadores, assim como Renato Sanches, que, lançado a titular por Fernando Santos, exibiu-se em grande plano no meio-campo.

De tal forma que, na popular conta de Instagram WonderKids, destinada a apontar os jovens talentos do futebol mundial, foi-lhe dedicada uma publicação. "Feito no Seixal. Jovem Jogador do Euro'2016. Talvez tenha rumado ao Bayern ainda muito cedo no seu desenvolvimento. Estagnou. Desceu de divisão no Swansea. Renasceu no Lille. Mandou no meio-campo contra os campeões do Mundo", assinalam, apelidando o internacional luso, de 23 anos, de "comeback kid", em português "miúdo da reviravolta".

Na caixa de comentários, sucedem-se os elogios a Renato, que se bateu de igual para igual com nomes como Pogba, Kanté ou Tolisso. Agora, terá a oportunidade de continuar a mostrar atributos nos oitavos de final do Europeu, frente à Bélgica, no domingo.