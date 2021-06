UEFA veste as cores do arco-íris: "É um símbolo que promove tudo aquilo em que acreditamos"

Símbolo da UEFA com as cores do arco-íris

Ainda envolta em polémica devido à recusa em relação à iluminação do estádio de Munique com as cores associadas ao movimento LGBT, o organismo utiliza esta quarta-feira o seu símbolo com as cores do arco-íris.

A UEFA rejeitou, na terça-feira, o projeto da cidade de Munique para iluminar o estádio Allianz Arena com as cores do arco-íris no jogo desta quarta-feira entre a Alemanha e a Hungria, do grupo F do Euro'2020 - que integra Portugal -, justificando que, pelos seus estatutos, "é uma organização política e religiosamente neutra".

A decisão do organismo gerou muita controvérsia no mundo do futebol, com muitos clubes e instituições um pouco por toda a parte a criticarem a rejeição do pedido.

Já esta quarta-feira, a UEFA optou por utilizar o seu símbolo com as cores do arco-íris, salientando que "é um símbolo que promove tudo aquilo" em que o organismo acredita: "uma sociedade mais justa e igualitária, tolerante com todos, independentemente de sua origem, crença ou género", escreve a UEFA no site oficial.

"Algumas pessoas interpretaram a decisão da UEFA de recusar o pedido da cidade de Munique para iluminar a Allianz Arena com as cores do arco-íris para um jogo do EURO 2020 como 'política'. Pelo contrário, o pedido em si era político, ligado à presença da seleção húngara no estádio para o jogo desta noite com a Alemanha. Para a UEFA, o arco-íris não é um símbolo político, mas um sinal do nosso firme compromisso com uma sociedade mais diversificada e inclusiva", lê-se ainda.