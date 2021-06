Ucrânia venceu na receção à Irlanda do Norte

Graças ao golo solitário de Oleksandr Zubkov, avançado dos húngaros do Ferencvaros.

Outro dos finalistas do Euro'2020, a Ucrânia, que faz parte do grupo C, juntamente com as seleções da Holanda, da Áustria e da Macedónia do Norte, venceu na receção à Irlanda do Norte, por 1-0, graças ao golo solitário de Oleksandr Zubkov, avançado dos húngaros do Ferencvaros.

Finalmente, também em jogo particular, a República da Irlanda foi a Andorra vencer por 4-1, com a curiosidade dos golos terem sido marcados todos na segunda parte e ter sido a seleção dos Pirenéus a adiantar-se no marcador, aos 52 minutos, por Marc Vales.