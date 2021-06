"Tensão entre Giroud e Mbappé? Só se for nas costas, nas pernas..."

Pogba desvalorizou notícias sobre alegado clima de tensão entre os dois avançados da seleção francesa.

O jornal L'Équipe adiantou que terá surgido um foco de tensão na seleção francesa antes do arranque do Euro'2020, entre Giroud e Mbappé, na sequência das declarações do ponta de lança sobre a entrada "discreta" em jogo no particular com a Bulgária, onde até acabaria por bisar.

"Por vezes vamos para a frente à procura de oportunidades, mas as bolas não nos chegam", afirmou, então, Giroud, em palavras que não terão agradado ao jovem dianteiro do PSG. Esta quinta-feira, instado a comentar o alegado "caso", Paul Pogba assumiu uma postura tranquila e até brincou com o tema.

"Tensão? Só se for nas costas, nas pernas... E os fisioterapeutas estão aqui para nos massajarem, para remover essas tensões", atirou o médio em conferência de Imprensa esta quinta-feira, prosseguindo num registo mais sério.

"Eu estou lá dentro e não me apercebi de nada. Sempre houve bom ambiente entre todos. Entre o Olivier e o Kyky [Kylian] não há nada de nada. Pelo menos à minha frente! O que foi dito talvez tenha sido transmitido de forma errada. Todos conhecem as qualidades do Kylian, que marca muito e também assiste. Não é egoísta", rematou Pogba.

Ainda sobre o caso relatado pelo L'Équipe, Mbappé teria entendido que as palavras de Giroud "escondiam" possíveis acusações de individualismo a si dirigidas. Pogba garante que está tudo bem.

A França, recorde-se, integra o grupo F do Europeu, juntamente com Portugal, Alemanha e Hungria. O duelo com a equipa das Quinas está marcado para o dia 23, em Budapeste.