Seleção portuguesa no meio do Danúbio com todas as comodidades. Confira aqui

Começou a contagem para o arranque do Europeu e Portugal não terá de percorrer grandes distâncias para treinar. O Estádio Illovszky Rudolf, casa do Vasas SC, fica a 3,5 quilómetros de distância do Ensana Grande Hotel.

Desde sexta-feira instalada em Budapeste, a Seleção Nacional vai aí jogar dias 15 e 23 com a França. Irá pernoitar na ilha Margarita pelo menos até dia 24, à exceção de duas noites, dias 17 e 18, quando estará em Munique para defrontar a Alemanha, a 19, regressando no mesmo dia à capital da Hungria.

Escolhido por Fernando Santos e pelos responsáveis da logística na FPF, o quartel-general, chamemos-lhe assim, será o Ensana Grande Hotel. É lá que a equipa das da Quinas irá dormir e comer, tendo a curta distância (3,5 quilómetros) o Estádio Illovszky Rudolf, casa do Vasas SC, que será o centro de treinos de Portugal. Um recinto recentemente remodelado e inaugurado em 2017 com todas as condições. Já a Ferenc Puskás Arena, onde Portugal irá realizar duas partidas está ligeiramente mais afastado do hotel, ainda assim, a pouco mais de seis quilómetros. Refira-se que a viagem para Munique será também relativa curta (uma hora de voo), pelo que a Seleção terá uma primeira fase do Europeu tranquila nesse aspeto.

A partir dos oitavos de final, em caso de apuramento, a situação pode mudar seriamente de figura e condicionará, de resto, o tempo de permanência de Portugal em Budapeste. Esta é uma das quatro cidades onde o atual campeão europeu pode jogar, sendo as restantes três Bucareste, relativamente perto a uma hora de voo, Sevilha e Londres.

Alojamento - Ensana Grand Margitsziget Health Spa Hotel

Ensana Grand Margitsziget Health Spa Hotel. Assim, se chama a unidade hoteleira situada na Ilha Margarida, um pequeno oásis no meio do Danúbio e com vista para as margens de Buda e Peste, que acolhe desde ontem Portugal. Trata-se de um palace ao estilo imperial e que foi erigido em 1872, cinco anos depois de ter sido descoberta uma fonte de água termal na ilha, a 1200 metros de profundidade. O hotel é da autoria do arquiteto húngaro Miklós Ybl - responsável por dois monumentos icónicos da cidade: a Basílica de Santo Estêvão e a Ópera Estatal - e foi construído ao estilo neorrenascentista para receber ilustres visitantes das termas. Entre as comodidades que oferece, para além dos quartos (164) com vista para o verdejante parque que envolve o hotel, possui piscinas interior e exterior, spa, ginásio o restaurante Széchenyi.

Estádio dos treinos - Illovszky Rudolf

É na casa do Vasas SC, um emblema histórico mas atualmente na II liga magiar, que a Seleção vai trabalhar diariamente, à exceção das vésperas dos jogos quando treinar na Puskás Arena e Estádio Allianz, este em Munique. Com capacidade para cinco mil pessoas e já decorado com as cores de Portugal, este recinto moderno começou a ser construído em 2017 e foi inaugurado em julho de 2019. É também num pavilhão desportivo situado ao lado do estádio que terão lugar as conferências de imprensa diárias previstas pela FPF.