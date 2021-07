Rússia despede selecionador após fraca prestação no Euro'2020

A Rússia ficou em quarto e último lugar do B do Euro'2020, com a seleção a perder dois jogos, com a Bélgica (3-0) e com a Dinamarca (4-1) e a vencer um, com a Finlândia (1-0).

A Federação russa de futebol (UFR) informou, esta quinta-feira, ter rescindido contrato com o selecionador Stanislav Cherchesov, no seguimento da eliminação da equipa na fase de grupos do Euro'2020.

"Juntamente com Stanislav tomámos a decisão de rescindir o seu contrato", revelou o presidente da UFR, em declarações aos canais oficiais da Federação.

O organismo diz ainda que inicia agora "a procura de candidatos para o cargo de treinador da seleção", com objetivo de preparar a equipa na qualificação para o Mundial'2022.

