Renato Sanches recorda gesto em 2016: "Na final decido a quem aponto o dedo..."

Declarações do médio da Seleção Nacional em conferência de Imprensa esta sexta-feira.

Foi um dos "músculos" da seleção no jogo com a França? "Ajudei a equipa a dar intensidade, mas acho que a equipa toda teve uma atitude diferente do último jogo [com a Alemanha]. Globalmente todos tivemos mais energia e demos muito mais do que no último jogo."

Usar o corpo: "Sou um jogador possante e utilizo o meu corpo para jogar. É uma das minhas armas, sinto-me bem assim. Outros jogadores têm outros tipos de qualidades. Eu usar o corpo é uma delas, sei usá-lo bem. Por isso, em certos momentos, não sempre, tenho de saber usá-lo, aguentá-lo, e ter a bola. Se é uma qualidade que tenho, acho que tenho de aproveitar, mas não sempre, porque nem sempre é necessário utilizar o corpo ou proteger a bola."

Quais as grandes diferenças entre a seleção do Euro'2016 e a do Euro'2020? "O grupo de 2016 tinha grande qualidade, com tipos de jogadores diferentes. Este ano temos jogadores que jogam em grandes equipas e emgrandes campeonatos, ganharam os seus campeonatos e acho que o grupo tem qualidade como tinha em 2016."

Em 2016 apontou para o Éder, como que dizendo que seria ele a decidir a final frente a França. Já apontou o dedo a alguém para marcar este ano? "Este ano esperemos chegar à final e ganhar, e depois aí na final eu decido a quem aponto o dedo [risos]."

Portugal chega tendo passado num grupo com França, Alemanha e Hungria. Tem vantagem sobre a Bélgica? "Depende. Claro que nós tínhamos um grupo muito forte, como diziam, o grupo da morte. Estamos no Europeu e todas es equipas vão dar tudo para ganhar o jogo e chegar o mais longe possível. o que importa nao é muito qualidade mas sim a atitude e a vontade que as equipas chamadas inferiores vão mostrar em campo, porque todos os jogos têm sido competitivos."