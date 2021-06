Quem são, afinal, os médicos que salvaram Christian Eriksen?

Irmãos Morten e Anders Boesen lutaram lado a lado pela vida de Eriksen.

Christian Eriksen colapsou no relvado nos minutos finais da primeira parte do Dinamarca-Finlândia, tendo depois sido estabilizado ainda dentro das quatro linhas pelos médicos da seleção dinamarquesa e transferido para o hospital, onde ainda se encontra a realizar exames para que se tente perceber o que se passou.

Mas, afinal, quem são os médicos que salvaram o jogador do Inter? De acordo com o portal "The Athletic" são irmãos, Morten e Anders Boesen. Morten Boesen é médico da federação da Dinamarca, que, segundo o portal, trabalha no Copenhaga desde 2004, sendo chefe do departamento clínico. Trabalha na área do tratamento e da cirurgia. Foi ele que relatou o sucedido logo após o encontro que acabou por ser retomado e terminou com o triunfo da Finlândia por 1-0, em conferência de Imprensa. "Conseguimos trazer Eriksen de volta", disse, no sábado.

Morten teve então a ajuda do irmão, Anders Boesen, que também trabalha no Copenhaga, mais precisamente no departamento de formação, e que foi chamado pela UEFA para o jogo como profissional independente, que poderia entrar em ação em caso de emergência. Foi o que acabou por acontecer.

Ambos foram jogadores de badminton e Anders Boesen chegou mesmo a ser o número três do ranking mundial.

"O trabalho deles no dia a dia é mais curar joelhos do que salvar vidas, mas estão sempre prontos. O Morten é um médico muito esclarecido, sabe aquilo em que é bom. Não entrou em especulações sobre a paragem cardíaca na conferência de Imprensa por esse motivo", afirmou uma fonte ao "The Athletic".