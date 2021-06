Paulo Sousa trabalha "na mudança de mentalidade" para enfrentar a Espanha

Selecionador da Polónia admitiu que Lewandowski "não jogou o suficiente contra a Eslováquia", mas trabalhou "mais do que habitual com dez jogadores.

Paulo Sousa fez esta sexta-feira a antevisão do jogo da segunda jornada do grupo E com a Espanha. O selecionador da Polónia começou por admitir que a sua equipa terá "menos posse de bola do que no outro dia", com a Eslováquia, porque vai "enfrentar uma seleção muito técnica". "Trabalhamos sempre para ganhar jogos, mesmo os mais difíceis como o de amanhã, por isso faremos o melhor possível para dar o nosso melhor contra a Espanha".

Correção dos erros contra a Eslováquia

"A nível estatístico, demos muito poucas hipóteses aos nossos adversários, mas a Eslováquia fez um golo no primeiro remate à baliza. Agora temos de mostrar a nossa força e agressividade em todos os momentos. Sempre criamos oportunidades e quase sempre pontuamos. Quanto mais agressivos formos, mais hipóteses temos de ganhar".



Mudanças no onze

"Não vamos mudar muitos jogadores, vamos mudar a um nível estratégico, porque vamos ter um adversário diferente da Eslováquia. A Espanha não nos dará tanto espaço. Temos de defender com uma linha baixa e temos de saber como anulá-los nas transições. Teremos também de ter momentos com a bola".



Mensagem de esperança

"Eu sou uma pessoa positiva, é algo que queremos fazer. É nos momentos mais difíceis que as transformações mais importantes acontecem. Estamos a trabalhar na nossa estratégia, mas também estamos a trabalhar na mudança da nossa mentalidade. Precisamos de mostrar agressividade, determinação e ser positivos".



Lewandowski

"Ele não jogou o suficiente contra a Eslováquia. Vocês concentram-se nos aspetos individuais, no que o jogador faz com a bola, mas ele fez muitas coisas. Trabalhou mais do que o habitual com dez jogadores" [Krychowiak foi expulso aos 62'].



A relva

"Eles estão a fazer o seu melhor para recuperar a relva e ambos vamos jogar no mesmo campo, por isso será equilibrado. Não está em mau estado, mas não é um relvado de primeiro nível".