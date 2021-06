Paulo Jorge Pereira: "Quando perdemos com a Alemanha, o Fernando Santos era isto e aquilo..."

À margem da renovação do contrato com a Federação de Andebol de Portugal, o selecionador Paulo Jorge Pereira enalteceu o trabalho de Portugal no Euro'2020 e lamentou as críticas ao homólogo Fernando Santos pela derrota com a Alemanha, pedindo respeito pelo técnico luso de futebol e mudança de mentalidade. E até revelou que o Engenheiro responde a todas as mensagens...

Trabalho de Portugal no Euro'2020: "Não o conheço pessoalmente, embora haja um grupo de "whatsapp com grande parte dos selecionadores nacionais e o Fernando Santos foi incluído há pouco tempo. De acordo com aquilo que ele acha e pode fazer, ele está a fazer tudo o que pode para avançar na competição. A mim entristece-me muito, independentemente da qualidade que as pessoas possam ter como atletas, treinadores ou staff, pois isto não é só trabalho de uma pessoa, culpar-se uma só uma pessoa quando as coisas correm mal. Quando se ganha, todos sobem ao comboio. Não é possível."

Críticas a Fernando Santos: "Fizemos um jogo excecional contra a Hungria, tudo muito tranquilo, como se fosse normal... Quando perdemos com a Alemanha, comecei a receber memes sobre o Fernando Santos isto, o Fernando Santos aquilo... Insultavam o homem, um campeão europeu em título. Só se fala dele quando se perde ou se joga mal. O nosso país tem que evoluir em muitas coisas, uma deles é o respeito pelo outro. Não se tem esse respeito pelo outro e falta solidariedade. Passa-se em todos os âmbitos da sociedade. Hoje, vamos ganhar à Bélgica e estou a torcer por eles todos. Estamos todos na mesma pele, somos todos portugueses e queremos o melhor para o nosso país."