Palhinha pronto para "o que o míster pedir": "Eu e o Danilo temos treinado isso..."

Médio do Sporting diz estar pronto para jogar a defesa-central, caso Fernando Santos assim o entenda.

Mensagem aos sub-21: "Antes de mais, dar os parabéns aos sub-21 pela prestação de ontem. É com muito orgulho que vejo colegas meus a passarem às meias-finais."

Possibilidade de atuar a defesa-central: "Eu e o Danilo somos médios-defensivos e podemos perfeitamente fazer essa posição mais recuada, temos trabalhado nisso. Exige comportamentos diferentes da nossa parte, mas acrescenta mais-valias ao nosso jogo. Aprendemos outras rotinas, o que é sempre bom. Estou preparado para jogar na posição que o míster decidir."

Palhinha na frente por um lugar no onze? "Usufruimos do espaço na Seleção, não estamos tão focados em jogar ou não. É um grande privilégio estar neste espaço. Trabalhamos todos para o mesmo. Sinto-me privilegiado por estar aqui. O importante para mim é estar aqui, todos os jogadores que representam as suas seleções pensam assim. Falo por mim."

Qual o jogador da Seleção com pior feitio? "Disse isso do Nuno Santos no Sporting quando fui ao Canal 11 [risos]. Eu já conheço os meus colegas no Sporting há mais tempo, aqui ainda estou a ganhar confiança. Alguns já conhecia, já tinha jogado com eles nas camadas jovens da Seleção. São sempre momentos que nos marcam. Vou ganhando cada vez mais confiança com eles aqui, não passamos tantas horas juntos, isto é um processo de adaptação, e não consigo estar a dizer qual é o que tem pior feitio. Talvez depois do Euro possa responder a essa pergunta."

Sonho de estar no Europeu: "Sonhei com esse momento desde que vi que tinha sido chamado. Sonho com isso todos os dias, são emoções que só quem está lá dentro pode descrever, é algo marcante na nossa vida, é único podermos representar o nosso país numa competição destas. Só os melhroes é que estão lá dentro, reconheço isso e dou valor por poder estar aqui. É uma montra que todos os jogadores no Mundo pretendem alcançar. É uma valorização tremenda o facto de um jgoador poder estar aqui."