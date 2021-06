O resumo do terceiro dia do Euro'2020: recordes, estreias e homenagens

Na segunda-feira, destaque para a estreia da Espanha, uma das favoritas e vencedora da prova em 1964, 2008 e 2012, que defronta a Suécia, em Sevilha, e para a entrada em ação de Paulo Sousa na Polónia, frente à Eslováquia, nos dois jogos do Grupo E.

Inglaterra e Países Baixos estrearam-se hoje com vitórias na fase final do Euro2020 de futebol, num terceiro dia de competição marcado por algumas estreias e também novos recordes, e por homenagens ao dinamarquês Christian Eriksen.

No Estádio do Wembley, em Londres, a seleção inglesa "vingou-se" da derrota nas meias-finais do Mundial2018 e bateu a Croácia, por 1-0, enquanto os Países Baixos, em Amesterdão, suaram e muito para vencer a resistente Ucrânia, por 3-2.

Em Bucareste, a Áustria fez história ao somar a primeira vitória de sempre em fases finais de Europeus, no triunfo por 3-1 sobre a Macedónia de Norte, que, mesmo assim, festejou a sua estreia absoluta em grandes competições internacionais.

Nos três jogos do dia, tanto dos jogadores como dos adeptos nos estádios, foram sucessivas as homenagens ao dinamarquês Christian Eriksen, que no sábado, durante o jogo do seu país o com a Finlândia (derrota por 1-0), sofreu uma paragem cardiorrespiratória em pleno relvado, estando agora estável e a recuperar num hospital de Copenhaga.

No arranque do Grupo D, um golo de Raheem Sterling, aos 57 minutos, foi o suficiente para a Inglaterra iniciar pela primeira vez um Europeu a vencer, à 10.ª tentativa, num encontro em que Jude Bellingham, lançado nos últimos minutos da partida, se tornou no jogador mais jovem a disputar a prova, com 17 anos e 349 dias.

O médio inglês do Borussia Dortmund bateu o recorde que pertencia ao holandês Jetro Willems, com 18 anos e 71 dias, desde o Euro2012.

Os "Three Lions" assumiram a liderança do grupo e ficam à espera do resultado de segunda-feira entre o eterno e histórico rival Escócia e a República Checa, em Glasgow.

No encontro mais emocionante da prova até agora, em Amesterdão, os Países Baixos, de regresso a uma fase final depois de sete anos de ausência, derrotaram a Ucrânia, por 3-2, graças a um cabeceamento certeiro de Denzel Dumfries, aos 85 minutos, depois de uma recuperação fantástica da equipa de Shevchenko.

Os Países Baixos estiveram a ganhar por 2-0, com golos de Georginio Wijnaldum (52 minutos) e Wout Weghorst (59), mas Andriy Yarmolenko (75), com o melhor golo do torneio até agora, num remate estrondoso de fora de área, e Roman Yaremchuk (79) protagonizaram a "luta" ucraniana, antes de Dumfries garantir o triunfo "laranja".

A seleção holandesa lidera o Grupo C em igualdade com a Áustria, que "finalmente" venceu numa fase final de um Campeonato da Europa, depois de dois empates e quatro derrotas nas duas participações, em 2008 e 2016.

Num só encontro, os austríacos marcaram mais golos do que no total dos seis jogos disputados na competição (tinham dois) e estragaram a festa da Macedónia do Norte, que viveu a sua primeira experiência a este nível.

Stefan Lainer (18 minutos), Michael Gregoritsch (78) e Marko Arnautović (89) marcaram os golos da Áustria, com o veterano Goran Pandev (28) a fazer o tento da Macedónia do Norte, o primeiro de sempre em fases finais, e a tornar-se, com 37 anos, no segundo jogador mais velho a marcar na competição.

Na segunda-feira, destaque para a estreia da Espanha, uma das favoritas e vencedora da prova em 1964, 2008 e 2012, que defronta a Suécia, em Sevilha, e para a entrada em ação de Paulo Sousa na Polónia, frente à Eslováquia, nos dois jogos do Grupo E.