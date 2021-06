O que dizem as casas de apostas sobre Portugal e o goleador do Europeu

De acordo com a casa de apostas Solverde.pt, as probabilidades apontam para que seleção portuguesa seja terceira classificada no Grupo F.

Atual campeão europeu, Portugal estreia-se esta terça-feira diante da Hungria num dos grupos mais fortes do torneio. Não em vão, de acordo com a casa de apostas Solverde.pt, as probabilidades apontam para que a equipa do selecionador Fernando Santos não consiga o primeiro posto do Grupo F, ficando atrás das favoritas Alemanha e França.

Alemanha e França estão praticamente empatadas de acordo com as probabilidades de vencer o grupo. A Alemanha tem 43% de hipóteses de passar em primeiro (odd 2.30); enquanto a França tem 42,5% de probabilidade (odd 2.35).

Por outro lado, Portugal não está fora desta disputa, com 23,5% de probabilidade de passar em primeiro (odd 4.25) - ou seja, Portugal ocupa o terceiro lugar nesse parâmetro.

As probabilidades indicam ainda que o campeão europeu sairá do grupo de Portugal. As seleções do Grupo F tem 38% de probabilidade de se sagrarem campeãs. Relativamente à pontuação de Portugal, estima-se que a seleção portuguesa some quatro pontos no final dos três jogos.

Por outro lado, neste momento, relativamente às odds gerais de probabilidade de qualificação de todas as equipas do Euro 2020, Portugal é um dos favoritos à qualificação, com 77,5% de probabilidade.

Segundo as probabilidades da casa de apostas, o favorito a melhor marcador do Euro 2020 é o jogador belga Romelu Lukaku, com 31% de probabilidade (odd 3.20). Cristiano Ronaldo aparece atrás ainda do inglês Harry Kane e do francês Kylian Mbappé, empatados em quarto lugar com o italiano Ciro Immobile.