O empate chega a Portugal e os apostadores acham um resultado provável

Com os resultados verificados no domingo no Grupo A, Portugal passou a ter a certeza que um empate diante da França será suficiente para se apurar para os oitavos de final do Campeonato da Europa. Isto porque, se tal ocorrer, Portugal, na pior das hipóteses, ficará na terceira posição do Grupo F, com um saldo positivo de um golo, tal como neste momento se verifica.

Ora, é perante este quadro que segundo a casa de apostas Solverde.pt o empate é um resultado provável. Ainda que a França detenha a maior probabilidade de vitória.

Vamos a contas? Segundo as probabilidades válidas para o grupo F, a França tem 44% de probabilidade de vitória (odd 2.25) contra Portugal; enquanto Portugal demonstra 26% de probabilidade (odd 3.80). Por outro lado, referea mesma casa de apostas, o empate é um resultado provável, o que bastar para a qualificação da Seleção portuguesa: 34% de probabilidade (odd 2.95).

Já agora, é improvável não haver golos neste Portugal-França: existe apenas 16% de probabilidade de não haver golos. Por falar em golos, falemos de Ronaldo. É que depois de marcar um golo, pela primeira vez, a Alemanha, as probabilidades ditam agora que Ronaldo tornou-se no principal favorito a melhor marcador do Euro'2020. Na semana passada, o preferido era Romelu Lukaku, seguido de Harry Kane e Kylian Mbappe, com Cristiano Ronaldo empatado em quarto comCiro Immobile. "Agora, Cristiano Ronaldo é o provável melhor marcador da competição com 26% de probabilidade - Romelu Lukaku e Ciro Immobile completam o pódio", diz o Solverde.pt