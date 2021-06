Onze seleções já estão apuradas para os oitavos do Euro'2020

epaselect epa09292064 Romelu Lukaku (C) of Belgium celebrates with teammates after scoring the 2-0 lead during the UEFA EURO 2020 group B preliminary round soccer match between Finland and Belgium in St.Petersburg, Russia, 21 June 2021. EPA/Anatoly Maltsev / POOL (RESTRICTIONS: For editorial news reporting purposes only. Images must appear as still images and must not emulate match action video footage. Photographs published in online publications shall have an interval of at least 20 seconds between the posting.)

Segundo dia da terceira ronda rende sete apurados, incluindo a França

O segundo dia da terceira jornada da fase de grupos do Euro2020 em futebol promoveu esta segunda-feira sete apuramentos para os oitavos, de Áustria e a Dinamarca em campo e Suíça, República Checa, Inglaterra, Suécia e França sem jogar.

Os austríacos garantiram o segundo posto do Grupo C com um triunfo por 1-0 sobre a Ucrânia, enquanto os dinamarqueses, a zero após duas rondas, seguiram em frente com um esclarecedor 4-1 à Rússia - que ficou pelo caminho no Grupo B -, juntando-se aos já apurados Países Baixos e Bélgica, respetivamente. A Itália e País de Gales também já estavam apurados

Nas contas para os quatro melhores terceiros, a Ucrânia fechou o Grupo C com três pontos e 4-5 em golos, enquanto a Finlândia, derrotada pelo Bélgica por 2-0, encerrou o Grupo B com três pontos e 1-3 em golos.

Estes registos qualificaram a Suíça, terceira do Grupo A, com quatro pontos, mas também checos, ingleses, suecos e franceses, que somam quatro pontos e já não podem ficar abaixo do terceiro lugar, o que significa que Portugal irá defrontar os campeões do Mundo com estes já com os "oitavos" assegurados.

A formação comandada por Fernando Santos ficou a saber que vai medir forças com uma equipa já tranquila e também que poderá qualificar-se com um desaire por dois golos de diferença, desde que a Hungria não vença a Alemanha.