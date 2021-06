"Não podemos dizer que Portugal tem de ganhar o Europeu e depois dizer que tem de defender"

Fernando Santos, selecionador de Portugal, fez a antevisão ao encontro de preparação com a Espanha, marcado para sexta-feira, no Wanda Metropolitano.

É uma Seleção muito diferente da de 2016? "Sim, sem dúvida. 50% da equipa é diferente. Mas o que não mudou foi a qualidade. O que mudou foram as características dos jogadores. Temos a mesma forma de jogar, a mesma ideia de jogo, mas as características dos jogadores mudam as coisas. Se quiséssemos comparar, esta Seleção é mais parecida com a de 2019, na Liga das Nações, do que com a de 2016."

Qual é a importância do resultado neste jogo? "Não me parece que seja um fator decisivo. Nenhuma seleção está preocupada com os resultados nestes jogos de preparação. É claro que não queremos perder, mas não podemos atribuir essa carga ao resultado. Vamos fazer tudo para ganhar e acho que podemos ganhar."

Portugal vai defrontar equipas no Europeu que jogam em casa, com os seus adeptos: "Acho que também é positivo para Portugal. É claro que jogar com público favorece sempre a equipa da casa, mas para jogadores deste nível é bom é jogar com público. É o que eles querem. No entanto, mesmo que não possa estar presente nos estádios, o nosso público é o melhor."

Espanha gosta de ter posse de bola: "Portugal também gosta de ter posse de bola. Não podemos dizer que Portugal tem de ganhar o Europeu e depois dizer que a Espanha é muito forte e Portugal tem de jogar a defender. Portugal tem de jogar como sabe, com a qualidade toda que tem. Vamos jogar com a Espanha para defender? Se assim for, não podemos ter ambição nenhuma. Podemos não ganhar o Europeu, mas eu acredito que podemos ganhar. Não podemos achar que Portugal tem medo de jogar contra equipas como a França e a Alemanha. Isso é não acreditar que a Seleção tem condições para jogar olhos nos olhos com a Espanha e com as grandes seleções."