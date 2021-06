Mourinho analisa Portugal, Ronaldo e diz: "Rúben Dias é o melhor central do mundo"

Mourinho acredita que Portugal pode chegar à final, mas que também pode cair na fase de grupos, dada a dificuldade dos adversários. Elogiou Rúben Dias, mas também a experiência de Cristiano Ronaldo, Pepe, Rui Patrício e João Moutinho.

"Rúben Dias é o melhor central do mundo, neste momento. Com a mudança para o Manchester City e para a Premier League, está a obter um nível de conhecimento melhor. É um fantástico defesa central e ao lado dele tem o Pepe, muito experiente. Isso pode ser um ponto forte para Portugal, porque também têm muitos jogadores com talento no ataque", refere num artigo publicado no jornal inglês The Sun.

"Cristiano Ronaldo já não é um miúdo e este será, provavelmente, o seu último Euro. Depois de ter sido campeão europeu, vai tentar tudo para ter sucesso uma última vez", afirma o treinador que também elogia o selecionador Fernando Santos.

"O Fernando Santos é o homem certo no lugar certo. É muito estável, calmo. E conhece os jogadores muito, muito bem. Ao manter Ronaldo, Pepe, Rui Patrício e João Moutinho, tem um grupo com jogadores muito experientes", explica o Special One, que avisa para a dificuldade de passar a fase de grupos.

"Mas o grupo de Portugal é tão forte que, se me dissessem que Portugal não passava, eu não ficava surpreendido. Jogamos com a França em França, com a Alemanha na Alemanha e com a Hungria na Hungria. Portanto, é uma situação complicada, mas se passarmos por ele, somos capazes de ir até ao fim do torneio", finaliza.