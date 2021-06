Marcelo Rebelo de Sousa: "Mostrámos ser melhores que o número 1 do ranking mundial"

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu hoje a Seleção portuguesa depois da participação na fase final do Campeonato da Europa

A Seleção regressou nesta segunda-feira a Lisboa, depois da participação na fase final do Campeonato da Europa, tendo sido recebida na Cidade do Futebol pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

O Presidente da República começou por elogiar a participação da Seleção portuguesa no Europeu, dadas as dificuldades da competição.

"Desde que sou presidente da República assisti à nossa vitória no Euro e assisti a não termos vencido no Mundial. Para este ano tínhamos duas tarefas: o Europeu e o Mundial. Chamei logo ao nosso grupo do Europeu o grupo da morte, e a prova disso é que no último jogo, o decisivo, nós estivemos sucessivamente em primeiro, segundo, terceiro e quarto. Andámos para cima e para baixo. Tínhamos de jogar com duas das equipas nas suas casas. E o outro era o campeão do Mundo. O facto é que nesse grupo da morte e até ao último minuto desse jogo com a França, mostrámos que éramos tão bons como o campeão do Mundo, senão melhores. O que nos saiu a seguir? O número 1 do ranking mundial. E ontem mostrámos ser melhores que o número 1 do ranking mundial. Jogámos mais que eles", começou por dizer.

Marcelo Rebelo de Sousa falou ainda do seu orgulho pela equipa portuguesa.

"Vocês são os mais conhecidos embaixadores de Portugal no Mundo. São mais conhecidos que o Presidente da República, que o primeiro-ministro, que os ministros mais conhecidos, cientistas e empresários. Ontem senti-me orgulhoso de ser Presidente de Portugal, porque mostrámos que somos verdadeiramente dos melhores. Depois podemos ganhar ou não, ter ou não sorte. Com a Hungria tivemos uma ponta de sorte e ontem não. Há noites assim. Aconteceu-me como presidente, como professor e como aluno", disse ainda.

"Temos agora uma segunda tarefa que é o Mundial. Não deu o Euro mas temos o Mundial. A luta continua. Queria dar-vos conta do meu orgulho de ter no meu país uma das melhores equipas que há no Mundo, depois agradecer-vos por terem passado o grupo da morte e depois pela forma como enfrentaram o número 1 do ranking. Todos os portugueses, que eu represento, queremos dizer-vos que podem contar com o nosso apoio até ao Mundial do Qatar. Fizemos o que devíamos fazer e bem feito até ao fim, mas não deu. Há dias assim", concluiu.