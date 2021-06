Europeu: mais duas seleções apuradas, uma eliminada e história na arbitragem

Confira os destaques dos jogos do Euro'2020 realizados esta quinta-feira.

Os Países Baixos e a Bélgica garantiram esta quinta-feira o apuramento para os oitavos de final do Euro2020 de futebol ao vencerem a Áustria (2-0), no grupo C, e a Dinamarca (2-1), no grupo B, respetivamente.

A seleção laranja cedo se adiantou no marcador, através de um penálti cobrado por Memphys Depay, com um remate forte e rasteiro para o lado esquerdo da baliza austríaca, a punir um pisão de David Alaba sobre Dumfries, com o ex-jogador do Bayern de Munique a ser imprudente na abordagem ao lance.

Todavia, o árbitro não marcou a falta, mas depois de chamado a ver o lance pelo videoárbitro acabou por assinalar o castigo máximo.

O golo teve o condão de soltar a equipa orientada por Frank De Boer, que entrou muita presa de movimentos e acabou por controlar o jogo e criar as melhores situações de perigo junto à baliza austríaca, mas o resultado não sofreu alteração até ao intervalo.

A seleção austríaca tentou reagir na segunda parte para chegar ao empate, criando algumas situações de perigo, mas não uma oportunidade flagrante junto à baliza de Stekelenburg, mas seria a seleção dos Países Baixos a chegar ao segundo golo pelo lateral direito Dumfries, num rápido contra-ataque com a participação do avançado do PSV, Donyell Malen, lançado em campo aos 64 minutos, a render o avançado dos alemães do Wolfsburgo, Wout Weghorst.

Com este resultado, a laranja mecânica isolou-se na liderança lugar do grupo C, com seis pontos, assegurando, desde já, o primeiro lugar, uma vez que tem vantagem no confronto direto com austríacos e ucranianos, que se defrontam na terceira e última jornada.

Na segunda jornada do mesmo grupo, a Ucrânia reentrou na luta pelos oitavos de final depois de vencer a Macedónia do Norte por 2-1, em Bucareste, com mais dois golos de Yarmolenko (29 minutos) e Yaremchuk (34) e uma excelente exibição do guarda-redes Bushchan.

Os dois jogadores imitaram o que tinham alcançado na estreia frente as Países Baixos, embora esse encontro tenha acabado em derrota (3-2).

A Macedónia do Norte, que está a viver o seu primeiro Campeonato da Europa e está já eliminada da fase seguinte, ainda reduziu por Alioski, aos 57 minutos, na recarga a uma grande penalidade desperdiçada por si, e, já perto do final da partida, foi marcado novo penálti, desta vez para a Ucrânia, com Malinovskyi a falhar.

A partida foi dirigida pelo argentino Fernando Rapallini, que se tornou no primeiro árbitro não europeu a apitar num Campeonato da Europa.

A Ucrânia, que nunca passou da fase de grupos nas duas vezes que disputou a prova, somou apenas a segunda vitória em Europeus e deu um passo importante na luta pelos oitavos de final, tendo igualado, com três pontos, a Áustria, equipas que se defrontam na última jornada para decidir o segundo lugar no grupo.

Entretanto, no grupo B, a Bélgica venceu a Dinamarca por 2-1, selando igualmente o apuramento para os oitavos de final, com o selecionador Roberto Martínez a lançar na segunda parte De Bruyne e Eden Hazard, que foram decisivos.

Depois do domínio total dos dinamarqueses na primeira metade, coroado com um tento logo aos 98 segundos, para o segundo golo mais rápido em Europeus, de Yussuf Poulsen, tudo mudou após o intervalo, devido, sobretudo, à entrada do "cérebro" do City.

Kevin De Bruyne, lesionado na final da "Champions" por entrada violenta de Rüdiger, regressou e assistiu para o primeiro golo, de Thorgan Hazard, aos 54 minutos, antes de marcar o segundo, aos 70, com um grande "tiro" de pé esquerdo, depois de um passe de Eden Hazard, lançado aos 59.

Nos dois golos, destaque também para as "fulminantes" arrancadas de Lukaku, eleito o melhor em campo, que ganhou muito na segunda metade, deslocando-se mais para a direita, com a saída de Mertens e a entrada de De Bruyne, que se colocou ao meio.

Depois da reviravolta, a Bélgica não se livrou, porém, de uma série de sustos, quase todos protagonizados por Braithwaite, que, como em quase toda a temporada no FC Barcelona, teve mais vontade do que eficácia, atirando ao "ferro" na melhor das ocasiões.

A Bélgica lidera com seis pontos, seguida da Rússia, que na quarta-feira venceu a Finlândia, por 1-0, e da seleção nórdica, ambos com três pontos, e da Dinamarca, que ainda não pontuou.