Jack Grealish responde a Roy Keane: "Eu queria bater um penálti!"

Médio-ofensivo inglês respondeu aos comentários do antigo capitão do Manchester United.

Roy Keane, agora comentador e antigo capitão do Manchester United, apontou o dedo a jogadores como Sterling ou Jack Grealish por deixarem que o penálti decisivo da final do Euro'2020 fosse batido por Bukayo Saka, um "miúdo tímido de 19 anos", e não ficou sem resposta.

Esta segunda-feira, Grealish, médio-ofensivo do Aston Villa e camisola 7 de Inglaterra, refutou as palavras do irlandês: "Eu disse que queria bater um penálti! O 'míster' tomou muitas decisões certas ao longo do torneio e também o fez neste jogo. Mas não vou admitir que as pessoas digam que eu não queria bater um penálti quando disse que queria", atirou o jogador na sua conta do Twitter.

No duelo final com Itália, Grealish foi lançado já no prolongamento, aos 99 minutos, por Gareth Southgate.