Inglaterra e Chéquia lutam pelo primeiro lugar

Inglaterra e Chéquia lutam esta terça-feira pelo primeiro lugar no Grupo D, com o acesso aos oitavos de final do Euro'2020 já assegurado, enquanto Croácia e Escócia estão a uma vitória do apuramento.

Empatados no topo com quatro pontos, ingleses e checos, já apurados mesmo que seja como um dos melhores terceiros, defrontam-se no Estádio Wembley, em Londres, no encontro que vai decidir o vencedor do agrupamento, com o empate a favorecer a Chéquia.

Por isso mesmo, é esperado que a Inglaterra, a atuar em casa perante os seus adeptos, fuja ao cessar-fogo e procure garantir a conquista do Grupo D, perante uma seleção checa que tem sido uma das surpresas da competição.

Em Glasgow, vão estar Croácia e Escócia, com a garantia que um triunfo assegura os oitavos, nem que seja como um dos melhores terceiros classificados.

A Croácia, que ainda não conseguiu demonstrar em campo o estatuto de vice-campeã mundial, é favorita perante uma Escócia que vem de um motivador empate (0-0) com o eterno e histórico rival Inglaterra e que pode pela primeira ultrapassar uma fase de grupos, algo inédito num Campeonato da Europa e num Mundial, em 10 participações (oito em Campeonatos do Mundo, dois em Europeus).

Os dois jogos estão agendados para as 20h00.