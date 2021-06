França rendida ao trio-maravilha do ataque: "Fantástico"

A ideia de jogo de Didier Deschamps para o Europeu foi aprovada com distinção após a vitória por 3-0 no particular sobre o País de Gales e o tom de euforia gaulês já é indisfarçável em vários quadrantes

A presença do regressado Benzema ao lado de Mbappé e Griezmann no ataque da França elevou as expectativas dos adeptos franceses para o Europeu e a primeira aparição do trio-maravilha, no particular da passada quarta-feira frente ao País de Gales, só serviu para aumentar (ainda mais) os níveis de euforia do adversário de Portugal no grupo F.

Os golos de Mpabbé e Griezmann aliados à assistência de Benzema - que se redimiu de um penálti falhado - para Dembélé na vitória por 3-0 validaram a audaz ideia de jogo de Didier Deschamps para o Europeu.

Aplaudindo a naturalidade e fluidez das combinações entre os três avançados, o jornal "Le Monde" destacou a forma como o avançado do Real Madrid aceitou que o papel de "maestro" ficasse reservado para o "rival" do Barcelona. "As dúvidas que existiam sobre um eventual choque entre Griezmann e Benzema, que costumam vir procurar a bola atrás, dissiparam-se, pois todos sabem o seu papel. Karim entendeu que Antoine é o maestro neste 4x4x2 losango", pode ler-se no diário francês.

Rendida à interação entre os avançados, a revista "France Football" viu, em Nice, um trio que "parecia jogar junto há muitos anos" e utilizou o termo "fantástico" para sintetizar a vitória do campeão do mundo sobre o País de Gales. Já o jornal "L"Équipe" salientou que as combinações entre Benzema, Griezmann e Mbappé "estiveram à altura das expectativas dos adeptos", que, escreve, já não vêm a hora do início dos jogos a doer.