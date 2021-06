França-Portugal preocupa Mourinho: "Todos culpam Nélson Semedo..."

José Mourinho analisa o França-Portugal desta quarta-feira e no jornal inglês The Sun recorda ainda o que sucedeu no jogo da Seleção Nacional com a Alemanha

José Mourinho é claro no que escreve esta terça-feira no jornal The Sun sobre Portugal: "Estou preocupado", diz quando analisa o que esperar do confronto da Seleção Nacional com a França, esta quarta-feira, no encerramento do grupo F do Euro'2020.

"Podemos vencer a França ou empatar, mas a verdade é que a equipa francesa é mais forte, mais poderosa. E sim, estou preocupado. Se Portugal perder e terminar com apenas três pontos, lá vamos ter de ir buscar as calculadoras.", pode ler-se num artigo em que o treinador regressa ao que sucedeu na derrota (2-4) portuguesa com a Alemanha.

Sobre o jogo com os alemães, Mourinho diz: Em Portugal, todos culpam o Nélson Semedo por Portugal ter perdido com Alemanha, porque os golos surgiram do lado dele. Mas, a situação teria sido a mesma, fossse quem fosse o lateral-direito. A culpa não foi do Semedo, mas da situação em que o Semedo foi colocado".

Sobre a França, Mourinho não parece impressionado com o empate diante da Hungria: "Um mau resultado contra a Hungria, num estádio cheio em Budapeste... A França ainda é a favorita a ganhar este Europeu".