Fernando Santos sobre disputa no centro da defesa: "E o Danilo não jogou bem?"

Fernando Santos deixou em aberto escolha para a dupla de defesa principal da seleção portuguesa para a Euro'2020.

Com a ausência do defesa Ruben Dias, poupado do particular com a Espanha terminado com empate (0-0) esta sexta-feira, a defesa da seleção portuguesa ganhou a presença de José Fonte ao lado de Pepe.

Com a boa atuação do defesa do Lille, o selecionador Fernando Santos foi questionado pela reportagem d'O Jogo sobre a possibilidade de manter o experiente atleta de 37 anos no onze inicial.

"Tenho três grandes centrais, mas isso não põe em causa nada. E o Danilo não jogou bem? Ele não jogou bem? Jogou muito bem! Agora é que estou mesmo confuso, já tenho quatro!", brincou o selecionador, sem todavia deixar claro o futuro da defesa portuguesa.

Portugal volta a jogar agora na próxima terça-feira, dia 9, em novo particular, agora diante da Lituânia. A estreia na Euro'2020 será com a Hungria, no dia 15.