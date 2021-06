Fernando Santos: "O 'nós' está ótimo, disso não tenho dúvidas"

Fernando Santos reagiu à goleada (4-0) no jogo de preparação com Israel, antes da partida para a Hungria, marcada para quinta-feira.

Análise ao jogo: "Primeira parte boa... Não extraordinária, mas boa. Muito bem, muita intensidade no jogo, ofensiva e defensivamente, com quatro ou cinco ocasiões de golo. Nos primeiros 20 ou 25 minutos podíamos ter feito dois ou três golos. Depois, com circulação de bola, poucos passes errados, equipa objetiva a procurar os flancos. Seguiu-se um quarto de hora só com a bola, perdemos objetividade, controlámos a bola mas sem muita objetividade. Acelerámos por fora nos últimos minutos e fizemos dois golos. Não foi uma primeira parte ao nível que já fizemos, mas foi boa. Mudei um pouco na segunda parte, com mais um homem junto do Cristiano, dois médios mais por dentro, estendemo-nos muito no jogo, começámos a falhar passes, uma circulação não tão objetiva, mas tivemos sempre o controlo do jogo. Depois, voltámos a estar bem na parte final. Fizemos o que estava previsto, o Cancelo a entrar pela direita e a criar problemas. Há coisas a melhorar, seguramente."

O que há a melhorar? "Não é só a assertividade. Perante estes adversários será complicado criar situações, mas temos qualidade para isso. Perdemos muitos passes num período do jogo. Passes fáceis, prejudica a circulação da equipa. Vamos descansar, chegar lá e preparar o Europeu."

Espírito do grupo: "O 'nós' está ótimo, não tenho dúvidas nenhumas, os jogadores têm uma vontade enorme, são fortes no coletivo e no espírito do grupo."