Fernando Santos: "Não leio jornais, não vejo televisão, nem ligo às críticas"

Declarações de Fernando Santos aos jornalistas esta quinta-feira.

Fernando Santos esteve esta quinta-feira à conversa com os jornalistas, no dia seguinte ao encontro com a França (2-2). O selecionador, entre outros temas, abordou as opções tomadas ao longo do Europeu e vincou que se trata de um treinador com convicções fortes, alheio às críticas.

"Perco e ganho com a minha cabeça. Eu morro com as minhas ideias, não é com as dos outros. Não leio jornais, não vejo televisão, nem ligo às críticas. Nunca me afetaram e muito menos agora que tenho 66 anos", disse Fernando Santos. "Não podemos ir em modas ou no que as pessoas mais gostam. Na vida nunca tive problemas em afirmar as minhas convicções, não é ser melhor ou pior, as pessoas são diferentes, só isso", explicou.

A seleção portuguesa entra em campo no próximo domingo, frente à Bélgica, partida dos oitavos de final da competição. O jogo, com início às 20h00, será disputado em Sevilha e Fernando Santos evidenciou uma enorme confiança na passagem à fase seguinte.