Fernando Santos: "Estes são os passos certos para o que vem a seguir"

Declarações de Fernando Santos, selecionador de Portugal, após o empate (2-2) de Portugal frente à França. A Seleção garantiu o apuramento para os oitavos de final do Euro'2020.

Análise ao jogo: "Estou satisfeito com a equipa, globalmente. A equipa apresentou o espírito certo. Não são os jogadores que transformam as equipas, são as equipas que transformam os jogadores. Fizemos uma primeira parte boa, estivemos muito organizados, como é habitual na nossa equipa equipa. Não concedemos espaços. Tivemos tudo a mais do que no jogo com a Alemanha. Depois, na segunda parte, eles marcaram, nós tivemos de nos abrir mais e chegámos ao empate, que é um resultado justo. Os jogadores perceberam muito bem o que tinham de fazer. E estes são os passos certos para o que vem a seguir."

Hungria quase se apurava: "Para nós não é uma surpresa. Sabíamos que tínhamos de fazer o nosso resultado. Isso valoriza ainda mais a nossa vitória por 3-0, num jogo em que estivemos muito bem. Na Alemanha já não fomos iguais a nós próprios. Mas esta equipa sabe o que é preciso fazer para ganhar e, quando o fazemos, é muito difícil para qualquer seleção nos ganhar."

Bélgica é o próximo adversário: "É um adversário difícil. Está no primeiro lugar do ranking FIFA. Mas vamos estudar bem e depois apresentar o que for melhor para a equipa."