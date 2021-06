Fernando Santos e candidatura Portugal-Espanha: "O que há de melhor no futebol no mundo"

Declaração de Fernando Santos, selecionador da seleção portuguesa, sobre a candidatura de Portugal e Espanha para cediar o Mundial'2030.

As Federações de Futebol de Portugal e Espanha oficializaram esta sexta-feira, antes do particular entre as duas seleções, a candidatura conjunta à organização do Mundial'2030, em cerimónia realizada em Madrid. Após o amigável que terminou empatado entre as seleções, o selecionar português Fernando Santos falou com entusiasmo sobre a possibilidade de receber o evento.

"Acho que todos nós, os dois países, o povo dos dois países devem estar entusiasmados com essa ideia, porque representa o que há de melhor no futebol no mundo na minha perspetiva. Mas Portugal e Espanha, não só como países, como também a nível de futebol, representam o que há de melhor no mundo. São dois países lindíssimos, com povos fantásticos, pessoas excelentes. E depois amam o futebol e têm qualidade de jogadores", disse.

"Portanto, acho que temos tudo para que este Mundial de 2030 possa ser realizado nesses dois países, assim espero e desejo. Não tenho dúvida que será uma grande festa do futebol. E para todos os que vierem nos visitar, à semelhança do que aconteceu em Portugal em outras alturas, toda a gente reconhece que é o melhor sítio para jogar futebol", concluiu Fernando Santos.