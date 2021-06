Tema "Vamos com Tudo" no topo do iTunes Portugal.

Termina a primeira jornada da fase de grupos do Europeu e com a segunda a arrancar esta quarta-feira, com três jogos, os adeptos portugueses estão empolgados com a prova e, naturalmente, com a Seleção Nacional, que arrancou com um triunfo por 3-0 com a Hungria.

Prova disso é o facto de o tema "Vamos com Tudo", de David Carreira, se encontrar no primeiro lugar do top iTunes Portugal.

Esta é música a oficial da Seleção Nacional para o Europeu 2020, escrita, composta e produzida pelo músico, que convidou as brasileiras Giulia Be e Ludmilla e o angolano Preto Show para darem voz, igualmente, à canção.