Em jogo de estreias, Áustria vence Macedónia do Norte

No outro encontro da primeira jornada do Grupo C, os Países Baixos jogam hoje, às 20:00, com a Ucrânia, em Amesterdão.

A Áustria estreou-se hoje com um triunfo sobre a Macedónia do Norte, por 2-1, no Euro'2020, no primeiro jogo do Grupo C da competição, disputado em Bucareste.

Stefan Lainer (18 minutos), Michael Gregoritsch (78) e Marko Arnautović (89) marcaram os golos dos austríacos - que nunca tinham vencido numa fase final -, com o veterano Goran Pandev (28) a fazer o golo da Macedónia do Norte, que se estreou em fases finais.

No outro encontro da primeira jornada do Grupo C, os Países Baixos jogam hoje, às 20:00, com a Ucrânia, em Amesterdão.