Cristiano Ronaldo sagra-se melhor marcador do Euro'2020

Com cinco golos e uma assistência, o capitão das Quinas arrecadou o prémio individual.

Portugal despediu-se do Euro'2020 de forma algo prematura, ao perder frente à Bélgica (1-0) nos oitavos de final, mas Cristiano Ronaldo conseguiu juntar mais uma distinção individual ao laureado currículo.

O capitão da Seleção Nacional sagrou-se melhor marcador da competição, com cinco golos, os mesmos do checo Patrik Schick, mas beneficiou da assistência feita para Diogo Jota na derrota (4-2) frente à Alemanha. Benzema, avançado francês, fecha o pódio, com quatro golos.

Ronaldo, recorde-se, marcou dois golos à Hungria, um à Alemanha e outros dois à França. Dos cinco que marcou no Europeu, três foram de grande penalidade.

O futebolista português, que em 2016 marcou três golos, já tinha sido um dos melhores em 2012, então com três, os mesmos do russo Alan Dzagoev, do croata Mario Mandzukic, do alemão Mario Gómez, do italiano Mario Balotelli e do espanhol Fernando Torres.

Com a mão cheia de tentos no Euro'2020, Cristiano Ronaldo destacou-se na liderança dos marcadores da história dos Europeus, ao passar a somar 14 golos, mais cinco do que o francês Michel Platini, autor dos seus nove tentos no Europeu de 1984.

O astro luso tornou-se, aos 36 anos e cinco meses, o mais velho melhor marcador da história dos Euros. Até então, o mais velho era Michel Platini, que tinha 29 anos e um mês em 1984.

IDADE DO MELHOR MARCADOR DE CADA EURO:

2020 - CRISTIANO RONALDO, 36 ANOS E 5 MESES

2016 - Antoine Griezmann, 25 anos e 4 meses

2012 - Fernando Torres, 28 anos e 4 meses

2008 - David Villa, 26 anos e 8 meses

2004 - Milan Baros, 23 anos e 10 meses

2000 - Patrick Kluivert, 24 anos; Savo Milosevic, 26 anos e 10 meses

1996 - Alan Shearer, 25 anos e 10 meses

1992 - Henrik Larsen, 26 anos e 2 meses; Karl-Heinz Riedle 26 anos e 11 meses; Dennis Bergkamp, 23 anos e 2 meses; Tomas Brolin, 22 anos e 7 meses

1988 - Marco van Basten, 23 anos e 8 meses

1984 - Michel Platini, 29 anos e 1 mês

1980 - Klaus Allofs, 23 anos e 8 meses

1976 - Dieter Muller, 22 anos e 2 meses

1972 - Gerd Muller, 26 anos e 9 meses

1968 - Dragan Dzajic, 22 anos e 2 meses

1964 - Jesus Pereda, 24 anos; Ferenc Bene, 19 anos e 7 meses; Deszo Novak, 25 anos e 5 meses

1960 - François Heutte, 22 anos e 4 meses; Viktor Ponedelnik, 23 anos e 2 meses; Valentin Ivanov, 25 anos e 7 meses; Dražan Jerković, 23 anos e 10 meses; Milan Galić, 22 anos e 3 meses